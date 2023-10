Drei Leichtverletzte und ein Blechsalat

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 35-jähriger Lenker mit einem Firmenfahrzeug auf der Schweizerstraße (L45) in Richtung des Dornbirner Stadtzentrums. Aus bis dato noch ungeklärten Gründen kollidierte der Wagen des Mannes frontal mit dem Pkw eines 36-jährigen Fahrers, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war. Dem nicht genug, wurde auch noch das Auto eines 30-jährigen Mannes in den Crash verwickelt.