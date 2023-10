Trump zieht Klage gegen Ex-Anwalt Cohen zurück

Gegen Trump laufen mehrere Anklagen

Die Anklage in New York war die erste von insgesamt vier gegen Trump in diesem Jahr. In zwei anderen Verfahren geht es um Trumps Versuche, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Die vierte Anklage dreht sich um Geheimdokumente, die der Rechtspopulist zum Ende seiner Amtszeit im Jänner 2021 in sein Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida mitgenommen hatte.