Flucht vor Wehrpflicht: Polizei stoppt Russen

Außergewöhnlicher Schlepperzugriff in Schlatten im Gemeindegebiet von Sankt Jakob im Rosental: Nur wenige Kilometer nach der slowenischen Grenze stoppte die Polizei am Nachmittag einen Mercedes mit kroatischem Kennzeichen. Am Steuer ein Kroate, der mit sechs Personen im Fahrzeug unterwegs war: ein kleiner Bub mit knapp zwei Jahren, zwei Frauen (20, 25) und drei Männer.