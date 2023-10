Mädchen (2) entführt: Frau „psychisch auffällig“

Zehn Streifen waren an Suche beteiligt

Wie die Polizei am Vortag mitgeteilt hatte, war das Kind am frühen Dienstagabend von einem Spielplatz in einem Münchner Park verschwunden. Der Mutter fand ihre Tochter in einer Gruppe spielender Kinder nicht mehr wieder. Sie suchte gemeinsam mit anderen Spielplatzbesuchern die Umgebung ab und alarmierte die Polizei, als das Kind verschwunden blieb. Die leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen auch mit Lautsprecherdurchsagen einleitete. Zehn Streifen waren an der Suche beteiligt - darunter auch Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften und ein Diensthundeführer mit Hund.