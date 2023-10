Taifun „Koinu“ steuert jetzt auf Südchina zu

„Koinu hat sich in den letzten Stunden leicht verstärkt“, teilte die Wetterbehörde am Freitag mit. In den kommenden Tagen sei mit starkem Regen zu rechnen. Am Vormittag (Ortszeit) lokalisierten die Meteorologinnen und Meteorologen den Taifun etwa 350 Kilometer östlich von Hongkong. Auch die Bevölkerung in der umgebenden Provinz Guangdong sollte sich auf Auswirkungen einstellen.