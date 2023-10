Der Salzburger Hari Maier ist ein Netzwerker, begeisterter Mountainbiker und so etwas wie der Guru der heimischen Bike-Szene. Und Hari weiß, dass 14,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit dem Mountainbike unterwegs sind, in der Schweiz es 8,2 Prozent aktive Mountainbiker gibt. In Österreich sind es 1,5 Millionen: „Mountainbiken ist längst beliebter als Skifahren.“