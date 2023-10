Gesunde Herbst-Babys bei Antilopen und Erdmännchen

Baby verhält sich still

„Die Jungtiere der Dikdiks sind Ableger, das heißt die meiste Zeit des Tages liegt das Kleine ganz still in einer Ecke, schaut sich mit seinen großen Augen um und bewegt dazwischen immer wieder die winzige, längliche Nase. So macht es kaum Geräusche und da es noch keinen Eigengeruch hat ist es damit vor Fressfeinden gut geschützt. Zwischendurch kommt die Mutter vorbei, um das Jungtier zu säugen,“ erklärt Wiener Selina, Tierpflegerin im Zoo Schmiding.