Kitas als „kommunistische Umerziehungslager“

Mit drei Minuten Verspätung startete die Landtagssitzung am Donnerstag - es ist die siebte in diesem Jahr und die erste nach der Sommerpause. Und es steht so einiges am Programm: „Chancenreichtum für Kärntens Kinder - Kärnten als kinderfreundlichste Region“ ist auf Antrag des SPÖ-Klubs Thema der Aktuellen Stunde.