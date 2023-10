Saftige „Pulled Pork“-Premiere mit Star-Aufgebot

„Pulled Pork“ hat am Dienstagabend fulminante Österreich-Premiere im Wiener Cineplexx Millennium City gefeiert. Angesichts der Massen an Fans, hätte man meinen können, internationale Weltstars hätten sich am Red Carpet eingefunden. Ganze vier Kinosäle mussten von Cineplexx für das Event gebucht werden, allesamt ausverkauft bzw. mit unseren Gewinnern besetzt. Neben den heiß begehrten Hauptdarstellern Paul Pizzera und Otto Jaus zogen angesichts der sommerlichen Temperaturen vor allem Schauspielerin Valerie Huber und Schlager-Star Melissa Naschenweng mit ihren Outfits bei dem Event alle Blicke auf sich.