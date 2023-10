Salzburg gewinnt Schlager, Graz weiter sieglos

Die Pioneers Vorarlberg verdarben Glen Hanlon sein Comeback an der Bande des HCB Südtirol. Der Kanadier hatte die Bozener in der vergangenen Saison ins Finale geführt und wurde nach einem desaströsen Saisonstart zurückgeholt. Aus dem zweiten Saisonsieg der Südtiroler wurde es aber nichts, weil Steven Owre in Torlaune war und gleich vier Treffer (8., 34., 36., 46.) erzielte. Der Kanadier führt mit elf Toren nun solo die Schützenliste an. Der Siegestreffer ging auf das Konto seines Landsmanns Clayton Kirichenko (52.).