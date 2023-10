Zig Tote: Bus stürzt bei Venedig von Hochstraße

Auch Kinder unter den Opfern

Einige der Opfer, die geborgen wurden, sollen verbrannt sein. Unter den Opfern sollen laut der italienischen Zeitung „La Stampa“ auch Kinder sein. Unter den Verletzten befindet sich demnach auch ein 10-jähriges Mädchen, das sehr schwer in ein Krankenhaus in Padua gebracht wurde. Viele der Verletzten unterschiedlichen Schweregrades, die bereits von der Unfallstelle gebracht worden waren, wurden in Krankenhäuser in Mestre, Padua, Treviso, Mirano und Dolo gebracht.