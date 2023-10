Bettensperren und langes Warten auf OP-Termin

Lösungsvorschläge für die Zukunft der Pflege

Das Gesundheitssystem in Kärnten gehöre neu gedacht, meinen FP-Landesparteiobmann Erwin Angerer sowie Vertreter des Vereins Lebenswert und der Jungen Pflege Kärnten. Neben einer Attraktivierung der Pflegeausbildung, die sich auch an Interessierte ab 15 Jahren richtet, sollten vorhandene Mittel besser genutzt werden. „Wir müssen flexibler werden, bestehende Ressourcen einsetzen und neue Maßnahmen schaffen“, so Angerer, der die Vision eines Pflege-Hotels für eine Art Übergangspflege hat. „30 Prozent der Patienten in Spitälern gehören dort nicht mehr hin, sondern könnten nach Operationen in solchen Hotels versorgt werden.“