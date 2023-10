Für jeden Fünften sind Wohnkosten Herausforderung

Hingegen gaben im Vergleich zum Vorjahr weniger Personen an, ihr Einkommen habe sich verringert. Meinten im zweiten Quartal 2022 noch 37 Prozent, ihr Einkommen habe sich in den letzten zwölf Monaten verringert, sind es nun 32 Prozent der insgesamt 3300 Befragten zwischen 18 und 74 Jahren an.