Team Kärnten möchte nur noch kurz die Welt retten

Schon fast winterlich wird es bei der Herbstklausur des Team Kärnten, denn die findet erst im November statt. Immerhin weiß man aber jetzt schon, für welche Probleme man sich dann Lösungen überlegen will: Der Flughafen in Klagenfurt brauche Anbindung an einen internationalen Hub, die Risiken der Koralmbahn – Lärmschutz, Abwanderung, mangelnde Alleinstellungsmerkmale Kärntens – müssen bekämpft werden, die „Mogelpackung Gratis-Kindergarten“ gehöre diskutiert, Strompreise und Landesschulden sollen gesenkt und der Klimawandel mit vernünftiger Politik und ganz ohne „Klimahysterie“ gestoppt werden. Sonst noch was?