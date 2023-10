Türkisches Militär flog Luftangriffe im Nordirak

Die Angriffe hätten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und anderen „terroristischen Elementen“ gegolten, hieß es weiter. Das Ministerium berief sich auf das Recht zur Selbstverteidigung. Die PKK hat ihr Hauptquartier in den nordirakischen Kandil-Bergen. Wie berichtet, hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag damit gedroht, im Irak oder in Syrien plötzlich angreifen zu können. Die Kurdenpartei PKK soll hinter dem Bombenanschlag in Ankara stecken (siehe Video oben).