Frauenfußball erlebt „Super-Oktober“ in Vorarlberg

Die kommenden 30 Tage haben es im Ländle in Sachen Frauenfußball in sich! Wenn am 21. Oktober auf der Birkenwiese das erste Vorarlberg-Derby der Bundesliga-Historie wartet, könnte direkt der Liga-Zuschauerrekord fallen. Der steht aktuell bei 1704 Besuchern, die im Mai 2022 Sturm Graz gegen Neulengbach im Stadion Liebenau verfolgten. Am 27. Oktober treffen die ÖFB-Damen in der Nations League in Altach auf Portugal. Da hoffen Eileen Campbell und Co. ebenfalls auf volle Ränge.