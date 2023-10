Solar Summit: Gamechanger Sonnenenergie

Sonnenenergie gewinnt immer mehr an Bedeutung

Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft waren für diesen zusammengekommen, um speziell die Entwicklung von Photovoltaik in Österreich heiß zu diskutieren. Grundtenor: Vor allem wertvolle Sonnenenergie werde zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen. Den Rahmen gibt das Erneuerbare Ausbaugesetz vor. Die Zielsetzung: 100 Prozent Öko-Strom aus erneuerbaren Quellen bis 2030 in Österreich.