Gasthof im Volksliedhausdorf: Messnerwirtin öffnet

Nun weht frischer Wind: Die Grafensteinerin Irmgard Raunig (42) haucht dem alten Gasthof Messner wieder Leben ein. „Wir haben renoviert“, so die gelernte Köchin, die 17 Jahre lang die Gaumen vieler Besucher am Benediktinermarkt verwöhnt hat. „Jetzt werde ich in St. Oswald für meine Gäste da sein.“ Ihr Freund Karl Skrinjar und ihre Familie werden die 42-Jährige dabei unterstützen. Gekocht wird traditionelle Hausmannskost.