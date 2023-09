Klagenfurt-Sportchef förderte einst Nagelsmann

„Wir hatten Probleme!“

„Wenn du gegen einen Regionalligisten zwei Tore bekommst, hast du nicht alles richtig gemacht. Wir waren zu inkonsequent, auch im Zweikampfverhalten. Wir hatten auch mit ihren schnellen Spielern Probleme! Da sieht man, was passiert, wenn du nicht permanent alles auf den Platz bringst. Ich hoffe, das war den Jungs eine Lehre“, betont Gorenzel. Der Austria-Chef spricht damit auch schon das Liga-Auswärtsspiel am morgigen Samstag bei Blau-Weiß Linz an.