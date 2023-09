977.700 Sommergäste urlaubten heuer im Ländle

Plus bei Gesamtsaison-Zahlen

Was die Saison-Zahlen angeht, kamen von Mai bis August rund 977.700 Urlauber ins Ländle und buchten rund 3.216.600 Nächtigungen. In den ersten vier Monaten konnten alle Hauptsegmente einen Zuwachs bei den Ankünften und Nächtigungen verzeichnen. Gewerbliche Beherbergungsbetriebe meldeten ein Plus von rund 78.300 Übernachtungen, bei Privatquartieren waren es rund 18.000 Nächtigungen mehr und andere Unterkünfte verzeichneten ein Plus von 12.000 Übernachtungen.