KI als Kollegin: Anette übernimmt die Nachtschicht

Projekt mit Spezialisten in Hagenberg

Die Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft der RLB OÖ will von der Künstlichen Intelligenz wissen, ob in einem Sektor oder bei einem Aktienkurs Probleme drohen. Bettina Kern, die Techniker und IT-Spezialisten an Unternehmen vermittelt, setzt schon länger auf Software, um bei der Selektion von potenziellen Kandidaten schnell agieren zu können. „Wir haben mehr als 20.000 Leute in unserer Datenbank - da braucht es Hilfe.“ Mit dem Software Competence Center Hagenberg tüfteln die Linzer auch an einem KI-Projekt.