Wo Bankmitarbeiter schon auf die KI vertrauen

Geld einzahlen, abheben, überweisen - all das erledigt immer öfter der Kunde selbst, weshalb sich Banken zunehmend von ihren Filialen trennen. Was nach außen unbemerkt bleibt: Immer öfter übernimmt die Künstliche Intelligenz Tätigkeiten in der Finanzwelt. „Wir sind eine Organisation, die daran festhält, dass ein persönliches Gespräch wichtig ist, aber bei der Bonitätsbeurteilung wird bereits mit Systemen gearbeitet“, ließ Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, zuletzt wissen.