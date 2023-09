Kunden-Ärger über Preiserhöhung im Sozialmarkt

Kostete ein gut gefülltes Sackerl Gebäck bislang beispielsweise rund zwei Euro, so heißt es von so manchem Kunden, dass man jetzt ein Vielfaches dafür bezahlen müsse. Von Preissteigerung, um bis zu 150 Prozent sei sogar die Rede - und das in Zeiten der Inflation, ärgern sich Kunden darüber, sich den Gang in den Sonnenmarkt Oberwart nicht mehr leisten zu können. Dementsprechend lang sei auch die Liste an Beschwerden im Markt, heißt es von Mitarbeitern, die ihren Unmut in sozialen Medien nun freien Lauf lassen und verärgerte Kunden an die Volkshilfe als Betreiber der Sonnenmärkte verweisen.