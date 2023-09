SORA-Datenleak: Wie unabhängig ist der ORF?

Nach Bekanntwerden des für die SPÖ erstellten Strategiepapiers beendet der ORF mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut SORA. Auch der VfGH prüft momentan die Unabhängigkeit des ORF. Doch auch abseits der Ereignisse der letzten Tage sorgt der Einfluss der Politik auf heimischen öffentlich-rechtlichen Medien immer wieder für Schlagzeilen. Sei es durch einseitige Berichterstattung in den Landesstudios, oder durch die mittlerweile öffentlich bekannten „Sideletter“, in denen die Regierungsparteien üblicherweise vorab über Chefposten des ORF entscheiden. Ist die Unabhängigkeit des Österreichischen Rundfunks in Ihren Augen noch gegeben? Welche Änderungen und Konzepte wären notwendig, um den Einfluss der Politik auf den ORF einzuschränken? Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion in den Kommentaren!