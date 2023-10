Dub FX: „Möchte die Herzen der Menschen gewinnen“

„Krone“: Benjamin, du hast mehrmals erwähnt, dass du ein Riesenfan des legendären Nirvana-Albums „Nevermind“ wärst und du bist mit Crossover- und Grunge-Bands der 90er-Jahre aufgewachsen. Welchen Einfluss hatten diese Bands auf dich und deine Musik?

Benjamin Stanford/Dub FX: Vor Nirvana gab es in der Kindheit eigentlich nur so poppige Sounds - heute würde man wohl Disney-Musik als Vergleich dazu heranziehen. Als ich elf Jahre habe ich in der CD-Kollektion meines Vaters erstmals „Smells Like Teen Spirit“ gehört, weil mir das „Nevermind“-Cover so gut gefiel. Ich habe mich sofort in diesen Sound verliebt. Mein Dad hatte auch noch die „Dookie“ von Green Day und so wurde mir der Weg geebnet. Davor habe ich übrigens in Italien gelebt, wo ich mit ungefähr acht hinzog, bevor es mit elf zurück nach Australien ging. In Italien wurde in den 90ern fast nur Dance-Musik gespielt, aber die zweite Phase von Australien hat mich dann zu Nirvana, den Beastie Boys, Faith No More und den Red Hot Chili Peppers gebracht, die meine absolute Lieblingsband waren.