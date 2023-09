Laufwunder Kipchoge: „Ich freue mich auf Wien!“

Challenge für Hobbyläufer

Der 38-Jährige, der vor vier Jahren auf der Hauptallee die Distanz von 42,195 km in 1:59:40,2 Stunden bewältigt hatte, eröffnet in Wien am Mittwoch weltweit die erste Station der neu ins Leben gerufenen INEOS 1:59 Pace Challenge. Dabei versuchen Läufer bzw. Läuferinnen, eine Strecke von 352,6 Meter in einer Minute zu absolvieren. Diese Distanz wird ab 27. September auf der Prater Hauptallee im Bereich der Meiereistraße/Stadionbadparkplatz dauerhaft gekennzeichnet. Bei seinem historischen Marathonlauf hat Kipchoge pro Minute exakt 352,6 Meter zurückgelegt. Jetzt können Hobbyläufer versuchen, ob sie das Tempo des Wunderläufers zumindest eine Minute durchhalten können …