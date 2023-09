Paul Weller: Klangliche Freuden für Herz und Seele

Der Meister kaut unentwegt an seinem Kaugummi und blendet mit seiner Coolness gar vereinzelte Redakteure im Publikum, die plötzlich auf ihre Sonnenbrille zurückgreifen müssen. Wer Angst hatte, die technische Panne würde dem Abend den Wind aus den Segeln nehmen, wurde mit einem eindrucksvollen Schlussfurioso erfreut, das alle Stückerl spielte. „Shout To The Top!“ dient als feuriges Comeback, das wüstenpoppige „Into Tomorrow“ nimmt bewusst etwas Drive raus und dann kommt mit „Start!“ endlich der erste von nur zwei Jam-Songs. Besser als nix! Im Zugabenteil variiert Weller im Vergleich zu den letzten Tagen. Die Wiener Fans werden mit einer intensiv-melancholischen Darbietung von „You Do Something To Me“ und dem Noir-angehauchten „Wild Wood“ erfreut. Das mit einem süchtig machenden Saxofon-Finish verstärkte, ungemein einfühlsame „Rockets“ lässt ein letztes Mal die Herzen schmelzen.