„Wir wollen uns jetzt endlich Gehör verschaffen!“

Sie appelliert an die Stadtpolitiker, in den für Endes des Jahre anstehenden Abstimmungen den Grundstücksverkauf abzulehnen. Sie sollen auch der neuerlichen Umwidmung des Betriebsgebiets keine Zustimmung erteilen. „2006 wurde der einstige Acker in ein emissionsarmes Betriebsgebiet umgewidmet. Das soll es auch aus Rücksicht auf die Anrainer bleiben, ein Verteilerzentrum ist sicher nicht emissionsarm.“ Wie berichtet, fasste der Gemeinderat bis dato lediglich einen Grundsatzbeschluss für das Lager des Online-Giganten.