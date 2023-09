In Lustenau wurde Heraf sehr positiv überrascht

„Ich bin wirklich sehr positiv überrascht“, gestand der 56-Jährige. „Die Platzverhältnisse waren top und unsere Fans haben eine richtig gute Stimmung gemacht.“ Was allerdings auch an den Spielern auf dem Feld lag.Denn auch ohne Tor, hatte die Partie einiges zu bieten.

„Es war ein richtig harter, teilweise schon fast überharter, Kampf. Den hat meine Mannschaft aber angenommen und darum bin ich auch zufrieden mit dem Punkt“, analysierte Heraf. „Man darf nicht vergessen, dass hier der Aufsteiger aus der Regionalliga gegen den Absteiger aus der Bundesliga gespielt hat. Ich hatte allerdings nicht das Gefühl, dass die beiden Teams in der vergangenen Saison noch zwei Ligen auseinanderlagen.“