Mit 210 km/h im Training durchs Stadltor gekracht

Mega-Schreck beim zweiten Training zum heute um 12 Uhr beginnenden Automobil-Bergklassiker von Esthofen nach St. Agatha. Allen voran für Holger Hovemann. Dem in der Performance Klasse eins startenden Deutschen war in seinem hochgezüchteten Opel Datalab Kadett V8 GT/R kurz vorm Ziel bei rund 210 km/h laut ersten Analysen das Gaspedal hängen geblieben, worauf der Bolide in einen Holzstadl raste, dessen Tor durchschlug und gegen einen abgestellten Traktor krachte.