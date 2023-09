Weltstars begeisterten Tausende Fans in der Wachau

Durch das Programm führten Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“ Hans Sigl. Kaum verwunderlich also, dass sich an beiden Tagen auch Ehrengäste aus der Politik und der Wirtschaft im Festzelt die Klinke in die Hand gaben. Am Freitag gastierte etwa Europaministerin Karoline Edtstadler in Rossatz, am Samstag waren ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und SPÖ-Chef Sven Hergovich mit von der Partie. Perfekt bedient wurden sie im VIP-Zelt fast schon traditionsgemäß von den Schülern der Kremser Tourismusschule (HLF), die mit gutem Wein und kleinen Snacks Erlebnisse aufwarteten. Als Belohnung schaute für die Kellnerinnen dann auch ein Foto mit Andreas Gabalier heraus. Die jungen Damen waren jedenfalls begeistert.