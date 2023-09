Sänger Josh. verlässt seine gewohnte Komfortzone

Mit seinem neuen Album „Reparatur“ im Gepäck ist Josh. in Österreich einige Male live zu sehen. Am 17. Oktober spielt er in der bereits ausverkauften Salzburger Szene. Am 18. Oktober im Linzer Posthof, am 10. Oktober im Eventzentrum Oberwaltersdorf, am 20. Oktober in der Messehalle 3 in Oberwart und am 27. Oktober im Vorarlberger Conrad Sohm. Das bisherige Karrierehighlight folgt dann in einem guten Jahr, am 7. November 2024, wo Josh. erstmals als Headliner die Wiener Stadthalle bespielt. Bis dahin werden auch die neuen Texte in Fleisch und Blut übergegangen sein. Unter www.joshsmusik.at gibt es alle Termine, Karten und weiteren Infos zu den Konzerten.