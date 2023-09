Wetterfrösche leben heutzutage gefährlich

Brauchen unsere Wetterfrösche in Zukunft Polizeischutz? Ist es lebensgefährlich geworden, auf morgendliche Frühnebel hinzuweisen? Der in der besagten Pressemeldung zitierte Psychologe Philipp Schmid von der Universität Erfurt klärt mich auf: „Sie (die Zuseher), sehen sich in ihrer eigenen politischen Überzeugung angegriffen und reagieren (...) emotional mit Hassbotschaften.“ Verstehe. Nichts ist demnach politischer als die Wetteransage.