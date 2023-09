Noch nie war ein Verein so effizient wie Dornbirn

Bei der Busfahrt nach Wien war Dornbirn-Thomas Janeschitz durchaus zum Scherzen aufgelegt. „Super wäre, wenn wir unsere Serie prolongieren könnten und zum vierten Mal in dieser Saison mit 1:0 gewinnen“, sprach der gebürtige Wiener (mit Sportclub-Vergangenheit) vor der heutigen Partie bei der Vienna. Dass die Rothosen mit nur drei erzielten Toren neun Punkte holte, ist im österreichischen Profifußball ein Novum. Zumindest in diesem Jahrtausend ist dies noch keinem Klub gelungen. Die bisherige Bestmarke hielt der TSV Hartberg, der in der Saison 2009/10 nach sieben Runden mit drei erzielten Treffern bei acht Punkten lag.