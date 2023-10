Waren Sie schon mal in einer toxischen Beziehung?

Eine toxische Beziehung ist ein Verhältnis, in dem eine oder beide Parteien sich emotional, körperlich oder psychisch verletzt oder missbraucht fühlen. Solche Verbindungen sind oft schwer zu erkennen und können das Selbstwertgefühl oder sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Für Betroffene ist es oft besonders schwer, diese Beziehungen zu beenden. Waren Sie schon einmal in einer schwierigen Beziehung? Wie haben Sie die Situation erkannt und wie sind Sie mit ihr umgegangen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps mit anderen Lesern, die vielleicht in einer ähnlichen Lage sind. Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!