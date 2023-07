„So gehen Sie mit toxischen Persönlichkeiten um“

Toxische Persönlichkeiten sind Menschen, die durch ihre Handlungen und Einstellungen anderen Schaden zufügen, bewusst oder unbewusst. Sie können in verschiedenen sozialen Bereichen auftreten, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz, in Freundschaften oder Beziehungen. Der Umgang mit toxischen Menschen kann äußerst belastend sein und kann sowohl physische als auch emotionale Konsequenzen haben. Doch was unterscheidet einen toxischen Menschen mit einem Narzissten? Der psychosoziale Berater Pascal Dricot erklärt das so: „Nach außen hin wirken Narzissten sehr selbstbewusst, sie haben ihre eigene Sichtweise, innerlich sind sie aber oft sehr verletzt. Toxische Persönlichkeiten wiederum verletzen oft andere unbewusst. Meistens lernen sie sich schon im Kindesalter durchzusetzen.“