Briten geben Okay für Microsoft/Activision-Deal

Nach rund eineinhalb Jahren hat Microsoft die letzte große Hürde auf dem Weg zur größten Übernahme in der Videospiele-Branche wohl überwunden. Die britische Kartellaufsicht signalisierte am Freitag, ihr ursprüngliches Veto gegen den 69 Milliarden Dollar (rund 65 Milliarden Euro) schweren Kauf von Activision Blizzard mit Spielen wie „Call of Duty“ oder „World of Warcraft“ zurückziehen zu wollen.