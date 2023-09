Völkermarkterin (28) tot in Wohnung gefunden

Die junge Völkermarkterin war in ihrer eigenen Wohnung aufgefunden worden. „Da sich in der Wohnung szenetypische Suchgiftutensilien befanden, konnte somit ein Tod durch den Konsum von Drogen nicht ausgeschlossen werden“, erklärt ein Polizist. Die Obduktion bestätigt nun den Verdacht: Die 28-jährige starb an ihrem Suchtmittelkonsum.