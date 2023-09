LASK-Fans: „Liebesgrüße“ an die UEFA

„Gegen alle Choreo-Verbote“ war auf einem kurz nach Wiederanpfiff affichierten Banner zu lesen. Garniert wurde die Botschaft mit allerlei Pyrotechnik. So kam die eigentliche Message vielleicht noch besser zur Geltung. „Sch... UEFA“ stand gleichsam zur Abrundung noch am Plakat. Der Hintergedanke ist nur schwer fehlinterpretierbar: die UEFA als Totengräber der so geliebten Fankultur. Die Aufforderung des Stadionsprechers, „den Blödsinn“ zu unterlassen, folgte prompt, half aber wenig.