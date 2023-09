Wie uns Herstellerfirmen beim Einkauf austricksen

Schoko-Riegel, die nun um einen Zentimeter kürzer sind, so groß wie früher blieb nur die Verpackung. Fruchtsäfte, die für die Light-Variante mit Wasser gestreckt werden, aber genau so viel kosten wie das Original. Ein Lachs-Aufstrich, bei dem der Fischanteil von vier Prozent auf fast die Hälfte geschrumpft ist, lediglich an der Verpackungsaufschrift hat sich nichts geändert. Diese Fakten lassen bei Konsumentenschützern die Alarmglocken schrillen.