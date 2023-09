Österreich wird immer mehr zur Fahrrad-Nation

Radgefahren wird in Österreich in erster Linie zur Erholung und Entspannung (60 Prozent). Knapp die Hälfte (43 %) nutzt das Rad, um Sport zu treiben und ein Drittel (33 %) erledigt Einkaufsfahrten mit dem Bike. Nur ein Fünftel fährt bereits mit dem Rad in die Arbeit, vermutlich wegen der fehlenden Infrastruktur. Dennoch geht Intersport-Geschäftsführer Thorsten Schmitz davon aus, dass künftig immer mehr Berufstätige für den Arbeitsweg das Auto gegen das Fahrrad tauschen werden, weil seiner Meinung nach immer mehr E-Bikes gekauft werden und in Österreich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden, damit Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ein Rad als Firmenrad zur Verfügung stellen können. Obwohl diese bereits im Jahr 2020 erfolgte, sind laut der Intersport-Umfrage erst vier Prozent der Radfahrer unterwegs, die ein Radleasing über den Arbeitgeber in Anspruch nehmen.