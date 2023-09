Von Bodenschätzen und Naturjuwelen im Montafon

Entlang der Wanderpfade am Kristberg kommt man immer wieder an Moortümpeln und Feuchtwiesen vorbei. Vielleicht sind diese auch ein Grund dafür, wieso sich zahlreiche Sagen um das Gebiet ranken: Die stehenden Gewässer liegen wie Spiegel in der Landschaft und wirken durch die dunkle Färbung unergründlich. Es lässt sich durchaus nachvollziehen, dass sie in früheren Zeiten als Portal in eine andere Welt oder Wohnstätte von Fabelwesen galten. Der Weg endet schließlich bei der Knappenkapelle unterhalb des Panoramagasthofs, wo noch eine Spielwelt auf Kinder wartet.