Neue Facetten im Prozess gegen die Disco-Schläger

Am zweiten Tag der Hauptverhandlung am Landesgericht Eisenstadt wurden die restlichen der 29 Zeugen befragt. Die Aussagen der großteils Jugendlichen waren so kontroversiell, dass sich keiner ein Bild machen konnte von dem, was in der Nacht auf 18. Dezember 2022 tatsächlich passiert ist. Selbst Birgit Falb, die Vorsitzende des Schöffengerichts, meinte: „Das sind wirre Wischi-Waschi-Angaben.“