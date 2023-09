Explosionen und Großbrand im Hafen von Sewastopol

In der Nacht auf Mittwoch ist die Bucht von Sewastopol auf der russisch besetzten Krim von Explosionen erschüttert worden. Wie die von Moskau eingesetzten Gebietsverwaltung erklärte, sei ein Großbrand in der Werft ausgebrochen, wo Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte gebaut und repariert. Ein U-Boot der Kilo-Klasse und ein Landungsschiff der Ropucha-Klasse sollen zerstört worden sein, wie in sozialen Medien berichtet wurde. 24 Menschen seinen laut russischen Angaben verletzt worden.