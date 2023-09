„Politischer Islam ist hauptsächliche Bedrohung“

Haimbuchner ortet eine „einseitige Betrachtung von extremistischen Bedrohungen durch die Behörden“, konkret durch das Oö. Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Daher will der FPÖ-Chef in einem kommenden Landtagsausschuss (dem Unterausschuss „Extremismus“ am 28. September) vor allem kritisch die Arbeitsweisen und Methoden des LVT OÖ hinterfragen: „Mit wem wurde die Präambel zum ,Aktionsplan Extremismus‘ redaktionell abgestimmt? Welche Erkenntnisse liegen dem LVT zu Burschenschaften im Speziellen und Studentenverbindungen in Oberösterreich im Allgemeinen vor? Welche Vorfälle oder Ereignisse in Oberösterreich rechtfertigen die Nennung im Bericht?“ so Beispiele aus den 25 Fragen.