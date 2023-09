Verletztes Bibermädchen wartete vor der Haustüre

Ein ungewöhnlicher Anblick: Als eine junge Frau aus Steinbach am Ziehberg ihr Haus verlassen wollte, saß ein junges Bibermädchen vor ihrer Tür - mit einer Bissverletzung am Rücken. Die Tierrettung brachte „Kirbi“ zur Erstbehandlung in die Tierklinik Neuhofen und schließlich ins Tierparadies Schabenreith.