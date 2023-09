Bischof Benno leitet Liechtensteiner Diözese

Vorarlbergs Diözesanbischof Benno Elbs übernimmt vorübergehend auch die Leitung der benachbarten Erzdiözese Vaduz in Liechtenstein. Papst Franziskus nahm den altersbedingten Rücktritt des dortigen Erzbischofs Wolfgang Haas per 20. September an und ernannte Elbs zum Apostolischen Administrator. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich dem Wunsch des Papstes entspreche und die Menschen in der Erzdiözese Vaduz in dieser Zeit des Übergangs begleite“, sagte Elbs.