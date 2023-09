Flutkatastrophen am Mittelmeer durch Klimakrise

Humanitäre Katastrophen durch Extremwetter

In Libyen könnte Starkregen wie der gerade erlebte sogar bis zu 50-mal wahrscheinlicher als in einem Szenario ohne menschengemachten Klimawandel sein. Dadurch, dass wie in Libyen in Überschwemmungsgebieten gebaut werde oder Dämme nur mangelhaft instandgehalten werden, könne Extremwetter dann zur humanitären Katastrophe werden, erläutert die Gruppe.