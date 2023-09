K.Flay: Ein Hörschaden als neuer Karrieremotivator

Kreativität ist politisch

Ihr fünftes Album steckt voller stilistischer Sprünge und inhaltlicher Spielereien. So konterkariert sie etwa ihre harte Kritik an den vielen Drogen-Toten und Opioid-Abhängigen in den USA mit einer fast schon kindlich wirkenden, fröhlichen Pop-Punk-Melodie. Die Vermischung des nur scheinbar nicht Zusammenpassenden sorgt dabei immer wieder für überraschende Wendungen im musikalischen Korsett. „Ich habe mal politischere, mal weniger politische Alben“, erzählt sie der „Krone“ im Interview, „für mich ist aber jede ehrliche Form von Kreativität politisch. Ob man das will oder nicht. Sehr viele grauenhafte Verhaltensweisen - vornehmlich unter weißen, männlichen Personen - sind in meiner Heimat über die Jahre Usus geworden. Dagegen muss man sich auflehnen und einschreiten.“