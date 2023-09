Ski-Juwel trifft wichtige Karriere-Entscheidung

„Jetzt bin ich die dritte Saison in einer Weltcuptrainingsgruppe und schwirre immer noch ohne fixen Weltcupstartplatz herum“, analysiert Magdalena Egger ihre Situation staubtrocken. „Das ist nicht angenehm für mich und natürlich auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe.“ Die Gründe dafür sind gar nicht so einfach zu erklären.